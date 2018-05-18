Гарсия: матч с Халеп станет большой проверкой для меня

Француженка Каролин Гарсия прокомментировала свою победу над американкой Слоан Стивенс в третьем круге турнира в Риме со счётом 6:1, 7:6 (9:7) и поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Симоной Халеп.



«Первый сет сложился прекрасно для меня, а второй получился гораздо сложнее. Но противостоять Слоан всегда непросто. Очень сложно читать её игру. Мне пришлось нелегко, но, конечно, позитивных моментов также было немало.

Я не так сильно сосредоточена на результатах, когда участвую в турнире. Я сконцентрирована на уровне своей игры, на том, что делаю на корте, и в чём могу прибавить. Но, конечно, важно продолжать побеждать. Именно так ты можешь прибавлять больше всего.

Во втором сете матча со Слоан я неплохо подавала, но она здорово действовала на приёме и посылала мячи глубоко. Я же на приёме долгое время ничего не могла поделать. При счёте 5:4 я запаниковала. Тот гейм прошёл очень быстро, и я не смогла реализовать подачу на матч. Однако в важные моменты я подавала хорошо, действовала активно. А это всегда оказывается решающим



Что касается матча с Халеп, то она — первая ракетка мира и всегда играет уверенно. Это будет большой проверкой для меня. Мне нужно будет показать свой лучший теннис", — цитирует Гарсию официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.