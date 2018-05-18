Возняцки: я продолжала бороться и горжусь этим

Датчанка Каролина Возняцки прокомментировала свою победу над представительницей Латвии Анастасией Севастовой в третьем круге турнира в Риме со счётом 6:2, 5:7, 6:3 и поделилась ожиданиями от встречи с эстонкой Анетт Контавейт.

«Севастова играла очень хорошо, быстро принимала мяч и начинала использовать углы. Так что матч получился непростым для меня, но я продолжала бороться и горжусь этим.

Контавейт сейчас выступает отлично, она победила Винус и здорово чувствует себя на этом покрытии. Я постараюсь отдохнуть и хорошо подготовиться к этой встрече", — цитирует Возняцки официальный сайт тура.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.