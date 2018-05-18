А. Зверев: у Кайла мощный удар с форхенда, и он не боится его использовать

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над британцем Кайлом Эдмундом в третьем круге «Мастерса» в Риме со счётом 7:5, 7:6 (13:11).

«Я рад, что сумел победить в двух сетах. Выход в четвертьфинал ещё одного „Мастерса“ — это прекрасный результат. У Кайла очень мощный удар с форхенда, и он не боится его активно использовать. Думаю, Кайл заметно прибавил за последние 18 месяцев. Его удар с бэкхенда стал лучше, также он сильнее выглядит в ударах с отскока. Так что мне пришлось непросто. После каждого короткого удара в моём исполнении он старался идти в атаку и не так часто ошибался», — цитирует Зверева официальный сайт тура.