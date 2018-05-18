Маю и де Минор получили «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Шарапову посеют. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме»

Шарапова вышла в 1/4 финала в Риме, «баранка» не спасла Касаткину, Надаль мчится к первой строчке, Конте не дали пообщаться с тренером.