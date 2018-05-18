Маю и де Минор получили «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»

Стали известны обладатели «уайлд-кард» на Открытый чемпионат Франции. Приглашения в основную сетку получили французы Грегуар Баррер, Эллиотт Беншетри, Кальвен Эмери, Максим Жанвье, Николя Маю, Корентен Муте, а также американец Ноа Рубин и австралиец Алекс де Минор, сообщает официальный сайт соревнований.
Ранее стало известно, что «уайлд-кард» у женщин получили француженки Полин Пармантье, Аманден Эсс, Миртиль Жорж, Джессика Понше, Хлоэ Паке и Фиона Ферро, а также американка Тэйлор Таунсенд.
Открытый чемпионат Франции пройдёт с 21 мая по 10 июня.
Пармантье получила «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос»
Шарапову посеют. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме»
Шарапова вышла в 1/4 финала в Риме, «баранка» не спасла Касаткину, Надаль мчится к первой строчке, Конте не дали пообщаться с тренером.