Александрова победила Гиббз и сыграет с Нарой на турнире ITF в Трнаве

Российская теннисистка Екатерина Александрова (8) вышла в четвертьфинал турнира ITF в Трнаве (Словакия) с призовым фондом $ 100 тыс. Во втором круге она обыграла представительницу США Николь Гиббз со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Екатерина трижды подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал турнира Александрова поспорит с японкой Куруми Нарой (4).