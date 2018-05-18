Кэш: Федерер не так хорош в игре у сетки из-за современных струн

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш сравнил игру у сетки нынешних теннисистов и игроков его поколения.
«Скорее всего, намного реже ходить к сетке стали из-за нынешних струн на ракетках. Они придают больше силы удара, вращения. При таких условиях очень тяжело выйти к сетке и обыграть оппонента. Лишь на траве ты можешь получить в этом плане преимущество.
Многие парные игроки умеют отлично действовать у сетки, но большинство одиночников, и даже Федерер, не так хороши в этом компоненте», – цитирует Кэша Tennis World USA.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.