Мельникова победила Солер-Эспиносу на старте квалификации турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Марина Мельникова вышла во второй раунд квалификации турнира в Страсбурге (Франция). На старте отборочных соревнований она в двух партиях обыграла представительницу Испании Сильвию Солер-Эспиносу (3) со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 38 минут. Марина совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

Следующей соперницей Мельниковой будет представительница Украины Анна Познихиренко (11).