Свитолина вышла в полуфинал турнира в Риме, обыграв Кербер

Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) вышла в полуфинал турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер (11) со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут. Уроженка Одессы 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал действующая чемпионка поспорит с победительницей матча Анетт Контавейт (Эстония) — Каролина Возняцки (Дания, 2).