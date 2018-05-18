Иснер продаёт элитный особняк во Флориде, купленный у легенды бейсбола

Американец Джон Иcнер решил избавиться от дорогостоящей недвижимости во Флориде, которой он обзавелся семь лет назад.



Особняк с пятью спальнями, пятью ванными комнатами и бассейном был приобретён девятой ракеткой мира у легендарного бейсболиста «Нью-Йорк Янкиз» Дерека Джитера за $ 900 тыс. Теперь, по информации Tennis World USA, Иснер рассчитывает выручить за него $ 1,15 млн.



В текущем сезоне Джон стал самым возрастным теннисистом, которому удалось впервые выиграть турнир категории «Мастерс». На момент его победы в Майами ему было 32 года и 11 месяцев.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.