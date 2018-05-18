Рыбакина пробилась во второй раунд квалификации турнира в Страсбурге

Российская теннисистка Елена Рыбакина (7) вышла во второй раунд квалификации турнира в Страсбурге (Франция). На старте отборочных соревнований она в трёх партиях обыграла представительницу Франции Викторию Мунтян со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Россиянка совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

Во втором раунде квалификации Рыбакина сыграет с победительницей матча Кайя Канепи (Эстония, 1) — Виржини Раззано (Франция, WC).