Ватутин проиграл в четвертьфинале челленджера в Хайльбронне

Российский теннисист Алексей Ватутин (7) не сумел пробиться в полуфинал турнира серии «челленджер» в Хайльбронне (Германия), в трёх партиях проиграв представителю Германии Рудольфу Моллекеру (WC) со счётом 1:6, 6:2, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут. Алексей 4 раза подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 3 из 18 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал Моллекер поспорит с победителем матча Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) — Оскар Отте (Германия).