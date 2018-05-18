Александрова победила Нару в четвертьфинале турнира ITF в Трнаве

Россиянка Екатерина Александрова (8) вышла в полуфинал турнира ITF, который проходит в Трнаве (Словакия). 23-летняя уроженка Челябинска обыграла японскую спортсменку Куруми Нару (4) со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).



Продолжительность поединка составила 1 час 55 минут. 101-я ракетка мира реализовала 4 брейк-пойнта, представительница Азии также четыре раза взяла подачу соперницы.



За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Александрова поспорит со словачкой Викторией Кужмовой, ранее обыгравшей шведку Юханну Ларссон (1).

Блинкова вышла в четвертьфинал турнира ITF в Трнаве