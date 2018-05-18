Иванович: восхищаюсь теннисистками, которые возвращаются после рождения детей

Сербская теннисистка Ана Иванович, завершившая спортивную карьеру в конце 2016 года, выразила восхищение спортсменками, которые возвращаются на корт после рождения детей. 30-летняя уроженка Белграда и жена немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера стала мамой в марте 2018 года.



«Как только я стала мамой, моя жизнь полностью изменилась, многие вещи отошли на второй план. Лука такой маленький, мы весело проводим время в течение каждого дня. Я безумно счастлива, что у меня родился сын.



По правде говоря, я восхищаюсь теннисистками, которые возвращаются на корт после рождения детей. Это очень сложно. Нужно набрать физическую форму и справиться с психологическими трудностями. Безумно сложно уделять время перелётам, тренировкам и матчам при подобных обстоятельствах. Сейчас я не хочу пропустить ни одного мгновения, связанного с воспитанием ребёнка», — сказала Иванович в интервью Tennis Channel.

Красота дня. Жена Бастиана Швайнштайгера Ана Иванович стала мамой Пока в Индиан-Уэллсе определялись чемпионы турнира, экс первая ракетка мира Ана Иванович завоевала свой главный титул – стала мамой.