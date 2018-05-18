Пэр: надеюсь, что смогу подойти к «Ролан Гаррос» в боевой готовности

Французский теннисист Бенуа Пэр надеется подойти к предстоящему Открытому чемпионату Франции в полной боевой готовности. На протяжении всего сезона 29-летний спортсмен испытывает болевые ощущения в спине.



«Я постараюсь быть готовым к «Ролан Гаррос» на 100%. Не могу дождаться момента, когда начнётся турнир», — приводит слова Пэра Tennis World USA.



52-я ракетка мира планирует выступить в Париже в девятый раз в карьере. Его лучший результат – третий круг соревнований в 2013 и 2015 годах. «Ролан Гаррос» стартует 27 мая и завершится 10 июня.