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Пэр: надеюсь, что смогу подойти к «Ролан Гаррос» в боевой готовности

Пэр: надеюсь, что смогу подойти к «Ролан Гаррос» в боевой готовности
Теннис / ATP

Французский теннисист Бенуа Пэр надеется подойти к предстоящему Открытому чемпионату Франции в полной боевой готовности. На протяжении всего сезона 29-летний спортсмен испытывает болевые ощущения в спине.

«Я постараюсь быть готовым к «Ролан Гаррос» на 100%. Не могу дождаться момента, когда начнётся турнир», — приводит слова Пэра Tennis World USA.

52-я ракетка мира планирует выступить в Париже в девятый раз в карьере. Его лучший результат – третий круг соревнований в 2013 и 2015 годах. «Ролан Гаррос» стартует 27 мая и завершится 10 июня.

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