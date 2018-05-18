Шарапова одержала волевую победу над Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 31-летняя уроженка Нягани обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, посеянную под пятым номером, со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5. В решающей партии Шарапова выигрывала со счётом 5:2, но соперница сумела восстановить паритет, отыграв два матчбола.



Теннисистки провели на корте 3 часа 12 минут. 40-я ракетка мира выполнила 6 подач навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету 20-летней уроженки Риги 2 эйса, 11 двойных ошибок и 8 упущенных брейк-пойнтов.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



За выход в финал экс первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 7).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Шарапову посеют. Впервые за два года Мария попала в число сеяных на «Шлеме» Шарапова вышла в 1/4 финала в Риме, «баранка» не спасла Касаткину, Надаль мчится к первой строчке, Конте не дали пообщаться с тренером.