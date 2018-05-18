Сизикова проиграла Розателло в первом круге квалификации турнира в Страсбурге

Россиянка Яна Сизикова не смогла пробиться в основную сетку турнира в Страсбурге (Франция). 23-летняя спортсменка уступила в первом раунде квалификации итальянской спортсменке Камилле Розателло, отказавшись от продолжения борьбы при счёте 2:6, 1:4.



Теннисистки к тому моменту провели на корте 1 час 15 минут. Сизикова, занимающая 399-е место в рейтинге WTA, допустила 4 двойные ошибки, её соперница – одну. Обе спортсменки обошлись без подач навылет.



В решающем отборочном раунде Розателло встретится с представительницей Таиланда Луксикой Кумхум, посеянной под вторым номером.