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Контавейт разгромила Возняцки на пути в полуфинал турнира в Риме

Контавейт разгромила Возняцки на пути в полуфинал турнира в Риме
Теннис / WTA

Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в Риме. 22-летняя уроженка Таллина обыграла датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 6:1.

Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вторая ракетка мира выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету эстонской спортсменки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Контавейт встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4), ранее обыгравшей немку Анжелику Кербер (11).

Рим (ж) 2018. 1/4 финала
18 мая 2018 года, пятница. 17:35 МСК
Анетт
Контавейт
Каролина
Возняцки
6:3 6:1
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