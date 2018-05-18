Контавейт разгромила Возняцки на пути в полуфинал турнира в Риме

Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в Риме. 22-летняя уроженка Таллина обыграла датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 16 минут. Вторая ракетка мира выполнила 1 подачу навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету эстонской спортсменки 3 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов.



В полуфинале Контавейт встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4), ранее обыгравшей немку Анжелику Кербер (11).