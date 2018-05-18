Возняцки станет первой ракеткой мира, если Халеп проиграет Гарсии

Датчанка Каролина Возняцки может стать первой ракеткой мира по итогам турнира в Риме, несмотря на вылет на стадии четвертьфинала.



27-летняя уроженка Оденсе уступила эстонке Анетт Контавейт со счётом 3:1, 1:6 и после игры отказалась пожимать руку арбитру, находившемуся на судейской вышке. Возняцки возглавит мировой рейтинг, если румынка Симона Халеп уступит в Риме француженке Каролин Гарсии.



26-летняя уроженка Констанцы сохранит звание первой ракетки мира в случае выхода в полуфинал соревнований в столице Италии. Победитель матча Халеп – Гарсия в полуфинале встретится с россиянкой Марией Шараповой, ранее обыгравшей латвийку Елену Остапенко.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.