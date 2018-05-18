Шарапова впервые в сезоне обыграла теннисистку из топ-10

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова пробилась в полуфинал соревнований в Риме. 31-летняя спортсменка в напряжённой борьбе сломила сопротивление латвийки Елены Остапенко (5) – 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.



Уроженка Нягани впервые в сезоне сумела одолеть теннисистку, входящую в первую десятку мирового рейтинга. Кроме того, Мария повторила лучший результат года, добравшись до полуфинала на турнире WTA. На старте сезона экс первая ракетка мира дошла до аналогичной стадии на турнире в Шэньчжэне.



За выход в финал соревнований в столице Италии Шарапова поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 7).

Шарапова одержала волевую победу над Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».