Шарапова впервые за четыре года выиграла три трёхсетовых матча на одном турнире

Россиянка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира категории Premier в Риме, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко (5) со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.



31-летняя теннисистка выиграла третий трёхсетовый матч на соревнованиях в столице Италии. В первом круге Мария сломила сопротивление австралийки Эшли Барти, во втором – оказалась сильнее словачки Доминики Цибулковой. Каждая из этих встреч длилась более двух с половиной часов. Шарапова выиграла три трёхсетовых поединка впервые с «Ролан Гаррос»–2014, который оказался для неё победным.



За выход в финал турнира в Риме экс первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 7).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

«Позитив, которым веет от Хогстедта, хорошо сказывается на Шараповой» Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».