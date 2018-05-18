Вавринка получил «уайлд-кард» на турнир в Женеве

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка выступит на турнире категории ATP 250, который пройдёт в Женеве с 18 по 26 мая.



33-летний спортсмен приедет на эти соревнования в четвёртый раз в карьере, получив от организаторов «уайлд-кард». Вавринка является действующим победителем турнира, он выигрывал соревнования в Женеве в 2016 и 2017 годах.



Швейцарец принял участие в турнире, который проходит в Риме. В стартовом поединке уроженец Лозанны, для которого эта игра стала первой с февраля, уступил в двух сетах американцу Стиву Джонсону.

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