Медведев снялся с турнира в Лионе

Российский теннисист Даниил Медведев отказался от выступления на турнире категории ATP 250 в Лионе (Франция), который пройдёт с 18 по 26 мая, сообщает Tennis World USA.



22-летний спортсмен дебютировал на этих соревнованиях год назад, уступив в первом круге французу Жилю Симону. Вместо Медведева в основную сетку турнира заявлен серб Душан Лайович.



Медведев проиграл четыре последних матча на грунтовом покрытии. Его предыдущая победа была зафиксирована в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло – тогда он обыграл в трёх сетах венгра Мартона Фучовича.