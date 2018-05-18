Джокович победил Нисикори и вышел в полуфинал в Риме, где сыграет с Надалем

Серб Новак Джокович завоевал путёвку в полуфинал турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 11-я ракетка соревнований обыграл японца Кея Нисикори со счётом 2:6, 6:1, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Джокович выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Нисикори 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.



За выход в финал соревнований в столице Италии 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером. Уроженец Манакора может вернуть звание первой ракетки мира в случае победы на турнире.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?