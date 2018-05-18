Победы Шараповой и Свитолиной — в обзоре четвертьфиналов турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова пробилась в полуфинал турнира категории Premier, который проходит на грунтовых кортах Рима. 31-летняя уроженка Нягани обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, посеянную под пятым номером, со счётом 6:7 (6:8), 6:4, 7:5.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (4) вышла в полуфинал турнира в Риме (Италия), в двух партиях обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер (11) со счётом 6:4, 6:4.
Теннисистка из Эстонии Анетт Контавейт вышла в полуфинал турнира категории Premier, который проходит в Риме. 22-летняя уроженка Таллина обыграла датчанку Каролину Возняцки, посеянную под вторым номером, со счётом 6:3, 6:1.
Шарапова впервые в сезоне обыграла теннисистку из топ-10
Шарапова впервые за четыре года выиграла три трёхсетовых матча на одном турнире
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
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Анна Чакветадзе в своей колонке оценила выступления россиян в первой части грунтового сезона и порассуждала об их шансах на «Ролан Гаррос».