Контавейт: очень довольна качеством своего тенниса

Эстонка Анетт Контавейт прокомментировала победу над датчанкой Каролиной Возняцки (2) со счётом 6:3, 6:1 в четвертьфинале турнира в Риме.



«Знаю, что Возняцки — настоящий боец, поэтому нужно было сохранять концентрацию до самого последнего розыгрыша. Мне удалось выполнить свой план на игру. Я выходила на корт без каких-либо ожиданий, но очень рада, что смогла одержать победу. Возняцки — довольно быстрая теннисистка, поэтому важно было сохранять агрессивный стиль ведения игры. Последние недели складываются здорово в плане результатов, и я очень довольна качеством своего тенниса», — приводит слова эстонки официальный сайт WTA.



В полуфинале Контавейт встретится с украинкой Элиной Свитолиной (4), ранее обыгравшей немку Анжелику Кербер (11).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.