Джокович: Надаль — тяжёлый соперник, но я уже обыгрывал его на грунте

Сербский теннисист Новак Джокович (11) прокомментировал победу над японцем Кеем Нисикори со счётом 2:6, 6:1, 6:3 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. За выход в финал уроженец Белграда поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером.



«Ради таких моментов и нужно было возвращаться на корт. Впрочем, я не намерен на этом останавливаться. Рафа – очень тяжёлый соперник на грунте, но мне уже доводилось обыгрывать его. Я очень доволен победой над Нисикори, она придаст мне уверенности. Очень важно, что мне удалось дойти до стадии полуфинала в Риме.



Я чувствую, что уровень моей игры заметно возрос, начиная с турнира в Монте-Карло. Четыре поединка, которые состоялись в Риме, завершились успехом. Я приехал на турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, хотя понимал, что не был готов на 100%. Постепенно мне удалось улучшить свою игру, и вот теперь я сумел выйти в полуфинал крупного турнира», — приводит слова Джоковича Ubitennis.

Серб побеждал Надаля на грунте чаще остальных — семь раз. Кроме того, Джокович выиграл 11 из последних 13 матчей против испанца.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.