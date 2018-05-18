Джокович: Надаль — тяжёлый соперник, но я уже обыгрывал его на грунте

Сербский теннисист Новак Джокович (11) прокомментировал победу над японцем Кеем Нисикори со счётом 2:6, 6:1, 6:3 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме. За выход в финал уроженец Белграда поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером.
«Ради таких моментов и нужно было возвращаться на корт. Впрочем, я не намерен на этом останавливаться. Рафа – очень тяжёлый соперник на грунте, но мне уже доводилось обыгрывать его. Я очень доволен победой над Нисикори, она придаст мне уверенности. Очень важно, что мне удалось дойти до стадии полуфинала в Риме.
Я чувствую, что уровень моей игры заметно возрос, начиная с турнира в Монте-Карло. Четыре поединка, которые состоялись в Риме, завершились успехом. Я приехал на турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, хотя понимал, что не был готов на 100%. Постепенно мне удалось улучшить свою игру, и вот теперь я сумел выйти в полуфинал крупного турнира», — приводит слова Джоковича Ubitennis.
Серб побеждал Надаля на грунте чаще остальных — семь раз. Кроме того, Джокович выиграл 11 из последних 13 матчей против испанца.