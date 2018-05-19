Чилич: очень рад, что впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса» на грунте

Хорват Марин Чилич (4) прокомментировал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой (10) со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.



«Чувствую себя превосходно, мне впервые в карьере удалось попасть в полуфинал грунтового «Мастерса». Это хорошее достижение. Я долго ждал этого момента, и теперь он наступил. Очень важно, что сегодня я здорово подавал и первым, и вторым мячом. Это позволило мне почувствовать игровую свободу.



Когда я подаю так здорово, всё складывается более естественно. Не могу сказать, что сыграл идеально, но тяжело показать безошибочный теннис на стадии четвертьфинала. Думаю, что мне удалось улучшить свою игру на грунтовом покрытии», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал турнира Чилич поспорит с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия, 9) – Александр Зверев (Германия, 2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.