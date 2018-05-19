Нисикори: в решающие моменты Джокович играл лучше, чем я

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 1:6, 3:6 в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
«В первой партии я действовал очень хорошо и гораздо более агрессивно, чем соперник. Начиная со второго сета, Новак заметно улучшил собственную игру, но матч получился равным. Впрочем, в решающие моменты Джокович действовал лучше, чем я», — приводит слова Нисикори Ubitennis.
За выход в финал соревнований в столице Италии 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем, посеянным под первым номером. Уроженец Манакора может вернуть звание первой ракетки мира в случае победы на турнире.
Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул
Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.
Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать
Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?