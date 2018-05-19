Победы Джоковича и Зверева — в обзоре четвертьфиналов турнира в Риме

Серб Новак Джокович добился права сыграть в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 11-я ракетка соревнований обыграл японца Кея Нисикори со счётом 2:6, 6:1, 6:3.



Продолжительность поединка составила 2 часа 23 минуты. Джокович выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 10. На счету Нисикори 2 эйса, 2 ошибки на подаче и 5 упущенных брейк-пойнтов.

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Немец Александр Зверев также сыграет в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме. 2-я ракетка соревнований обыграл бельгийца Давида Гоффена (9) со счётом 6:4, 3:6, 6:3.



Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут. Зверев выполнил 7 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету Гоффена 3 эйса и 1 двойная ошибка.

Видео также доступно на «Чемпионате».