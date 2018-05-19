А. Зверев: я нанёс несколько невероятных ударов в конце матча

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Игра состоялась в рамках полуфинала турнира серии «Мастерс-1000», который проходит в Риме.

«Счастлив выйти в полуфинал. Я немного устал, но это часть игры. В важные моменты матча необходимо было найти способ выиграть. Я нанёс несколько невероятных ударов в конце матча и теперь буду играть в полуфинале. Вот что действительно имеет значение. С Чиличем будет очень тяжело. Мы игроки похожего плана, очень высокие, оба хорошо двигаемся и отлично подготовлены. Это будет весело», — цитирует Зверева ATP World Tour.