Халеп будет посеяна под первым номером на «Ролан Гаррос»

Румынская теннисистка Симона Халеп, пройдя на один раунд дальше, чем датчанка Каролина Возняцки, на турнире серии «Мастерс-1000» в Риме, гарантировала себе первое место в рейтинге WTA. Таким образом, Халеп будет посеяна под первым номером на Открытом чемпионате Франции, втором турнире «Большого шлема» этого года.

Румынская теннисистка призналась, что не испытывала давления перед матчем из-за рейтинга.

«Я знала до матча, что мне необходимо выиграть, чтобы сохранить первую позицию. Очень рада, удалось выиграть и сохранить лидерство. Не чувствовала никакого давления, вы даже могли заметить это по моей игре. Приятно быть первым номером, но я больше не думаю об этом», — приводит слова Халеп сайт WTA.