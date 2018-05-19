Надаль: болбои перестанут подавать полотенца? АТР занимается глупостями

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал изменения в правилах, которые планируется опробовать на Итоговом турнире среди игроков не старше 21 года в Милане. В частности, игроки не смогут требовать полотенца у болбоев, а будут вынуждены сами подходить за ними к специально оборудованным в задней части корта вешалкам.

«Иногда руководство АТР занимается глупостями. Я считаю, что это абсолютно неважно. Для чего тогда нужны болбои? Надо думать над развитием нашего спорта Я согласен, что изменения нужны, но это выглядит бесполезным. Я не понимаю логики, зачем это сделано? Если так хотят сократить время между розыгрышами, то вряд ли получится, ведь мы всё равно будем тратить время на поход за полотенцем», — приводит слова Надаля The Times.