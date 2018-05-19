Дель Потро может пропустить «Ролан Гаррос» из-за травмы паховых мышц

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал о результатах медицинского обследования. 29-летний южноамериканец, занимающий шестое место в рейтинге АТР, снялся с матча с бельгийцем Давидом Гоффеном в третьем круге турнира в Риме при счёте 2:6, 5:4.

«Медицинское обследование выявило, что я получил растяжение паховых мышц в Риме. Я приступил к реабилитации и в ближайшие дни буду следить за развитием ситуации, чтобы понять, смогу ли сыграть на „Ролан Гаррос“, — написал дель Потро на своей странице в сети „Твиттер“.

Дель Потро: я пройду обследование и постараюсь принять верное решение на будущее