Шарапова: надеюсь, что сама приму решение о завершении карьеры

Россиянка Мария Шарапова рассказала о чувствах, которые испытывает после побед на данном этапе карьеры. Пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» располагается на 40-й позиции в рейтинге WТА.

«Сейчас каждое удачное выступление является для меня особенным. Моя карьера ближе к концу, чем к началу, поэтому особенно ценю то, что происходит сейчас. Не знаю, когда и как это закончится, но надеюсь, что приму решение сама, а не под влиянием обстоятельств», — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.

Королева марафонов. Первый большой полуфинал Шараповой за три года Шарапова за три часа прошла Остапенко в Риме, Джокович пожаловался на неравные условия, кот выбежал на корт, Контавейт разгромила Возняцки.