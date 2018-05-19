Джокович: расписание составлено просто отвратительно, и не только в Риме

Серб Новак Джокович подверг критике расписание матчей турнира серии «Мастерс-1000» в Риме. Экс первая ракетка мира, занимающий 18-е место в рейтинге АТР, опоздал на пресс-конференцию после победы над японцем Кеем Нисикори в четвертьфинале.

«Я опоздал, потому что расписание составлено просто отвратительно. Я уже много раз попадал в такую ситуацию на разных турнирах. Хочу, чтобы вы поняли моё положение», — приводит слова Джоковича Tennis World.

Королева марафонов. Первый большой полуфинал Шараповой за три года Шарапова за три часа прошла Остапенко в Риме, Джокович пожаловался на неравные условия, кот выбежал на корт, Контавейт разгромила Возняцки.

После слов Новака организаторы перенесли его полуфинал с испанцем Рафаэлем Надалем на полчаса. Встреча начнётся в 16:00 мск.