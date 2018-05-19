Бывшая 21-я ракетка мира Возняк попросила финансовой помощи

Бывшая 21-я ракетка мира канадка Александра Возняк попросила финансовой помощи, чтобы возобновить карьеру. 30-летняя уроженка Монреаля на данный момент располагается на 336-й позиции в женской табели о рангах и выступает на уровне ITF.

«Я хочу войти в топ-10. Для этого мне нужна поддержка. Я была 21-й ракеткой мира, а сейчас я — 336-я. У меня нет никакой помощи, я ищу людей, готовых оказать мне поддержку. Мне нужны деньги, чтобы ездить на соревнования и оплачивать работу тренера», — написала Возняк на своей странице в сети «Твиттер».