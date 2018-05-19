Шарапова: в последние годы Халеп выступает всё стабильнее в WТА

Россиянка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Риме с румынкой Симоной Халеп.

«Симона сейчас возглавляет рейтинг WТА, это само по себе говорит о ней как о самой серьёзной сопернице. Этот матч был бы тяжёлым, вне зависимости от стадии. Симона в последние годы является самой стабильной теннисисткой в WТА. Уверена, что нас ожидает тяжелейшая встреча, особенно учитываю то, что я уже сыграла в Риме четыре долгих и напряжённых матча, а у неё будет больше времени на восстановление», — приводит слова Шараповой официальный сайт WТА.