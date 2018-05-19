Шарапова: родившие теннисистки должны сохранять посев на турнирах Grand Slam

Россиянка Мария Шарапова выразила мнение, что теннисистки, возвращающиеся на корт после рождения ребёнка, должны входить в число сеяных на турнирах серии «Большого шлема», если это позволял их рейтинг на момент приостановки карьеры.
«Я бы хотела видеть изменение в правилах, которое позволяет мамам попадать в посев. Это было бы здорово. Я считаю, что для женщины возвращение на корт после рождения ребёнка — это тяжёлый вызов и физически, и психологически. Это совсем другое отношение к путешествиям, эмоциям и физической нагрузке.
Теннис — индивидуальный вид спорта, но с рождением ребёнка ты теряешь немного из этого, потому что появляется что-то, что намного важнее», — приводит слова Шараповой WTA Insider.
Напомним, что американка Серена Уильямс, родившая в сентябре 2017 года дочку, намерена сыграть на «Ролан Гаррос».