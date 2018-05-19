Карловский проиграл 700-й ракетке мира на старте квалификации турнира в Лионе

Россиянин Евгений Карловский (8) в первом раунде квалификации турнира в Лионе уступил местному обладателю «уайлд-кард» Маттео Мартино со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Теннисисты провели на корте 1 час 50 минут. 23-летний москвич, занимающий 333-е место в рейтинге АТР, исполнил 2 эйса и допустил 2 двойные ошибки, реализовал 3 брейк-пойнта из 13, проиграв 4 гейма на своей подаче.

За выход в основную сетку соревнований 19-летний Мартино, который располагается на 700-й позиции в мужской табели о рангах, поспорит либо с колумбийцем Алехандро Гонсалесом (4), либо с испанцем Хорди Сампером-Монтаной.