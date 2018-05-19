Серена Уильямс посетила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс стала гостьей торжественной церемонии бракосочетания принца Гарри и его избранницы, американской актрисы Меган Маркл, которая проходит в Виндзоре.

«Готова к свадьбе моих друзей», — написала Уильямс-младшая на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографии можно на странице Серены в сети «Твиттер».

Серена посетила свадебную церемонию вместе со своим супругом, предпринимателем Алексисом Оганяном. Кроме того, гостями праздника стали английский футболист Дэвид Бэкхем и его жена.