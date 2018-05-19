Рыбакина проиграла Канепи в финале квалификации турнира в Страсбурге

Россиянка Елена Рыбакина (7) в финале квалификации турнира в Страсбурге уступила лидеру посева эстонке Кайе Канепи со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 2 минуты. 18-летняя теннисистка, занимающая 221-е место в рейтинге WТА, исполнила 1 эйс, допустила 6 двойных ошибок, не отыграла ни одного брейк-пойнта из 5, сделав 1 брейк.

Соперница 32-летней уроженки Хаапсалу, которая располагается на 59-й позиции в женской табели о рангах, по первому кругу соревнований в Страсбурге определится позднее.