Джокович встретился в Риме со своим первым соперником по теннисному матчу

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал о неожиданной встрече, состоявшейся с ним в Риме.

«Рядом со мной — Срджан Новакович. Именно с ним я сыграл свой самый первый матч в теннисном клубе Белграда в 1995 году. Так здорово встретиться с ним в Риме спустя 20 с лишним лет», — написал Джокович на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно на странице Джоковича в сети «Твиттер».

В полуфинале турнира в Риме Новак сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.