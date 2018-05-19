Джокович встретился в Риме со своим первым соперником по теннисному матчу

12-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал о неожиданной встрече, состоявшейся с ним в Риме.
«Рядом со мной — Срджан Новакович. Именно с ним я сыграл свой самый первый матч в теннисном клубе Белграда в 1995 году. Так здорово встретиться с ним в Риме спустя 20 с лишним лет», — написал Джокович на своей странице в сети «Твиттер».
Посмотреть фотографию можно на странице Джоковича в сети «Твиттер».
В полуфинале турнира в Риме Новак сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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