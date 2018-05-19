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Свитолина: завтра будет новый день и новый вызов

Свитолина: завтра будет новый день и новый вызов
Теннис / WTA

Украинка Элина Свитолина, переигравшая эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:4, 6:3 в полуфинале турнира в Риме, поделилась впечатлениями от достигнутого успеха.

«Я выступаю здесь в качестве действующей чемпионки перед потрясающей публикой, так что это очень особенный момент для меня. Я просто получаю удовольствие от нахождения на корте и надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис в финале.

Сейчас постараюсь насладиться этой победой. Думаю, мне удалось показать очень хорошую игру. Завтра будет новый день и новый вызов», — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.

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