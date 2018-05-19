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Контавейт: Свитолина была слишком сильна, но я заберу из Рима только позитив

Контавейт: Свитолина была слишком сильна, но я заберу из Рима только позитив
Теннис / WTA

Эстонка Анетт Контавейт, уступившая в полуфинале турнира в Риме украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 3:6, призналась, что довольна своим результатом на этой неделе, несмотря на поражение.

«В любом случае это была прекрасная неделя для меня. Я заберу с собой только позитивные эмоции из Рима.

В полуфинале Элина играла очень хорошо, поэтому победить её было крайне тяжело. У неё был ответ на любую задачу, которую я перед ней ставила. Она здорово смотрелась в розыгрышах и была действительно очень сильна", — цитирует Контавейт официальный сайт WТА.

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