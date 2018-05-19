А. Зверев: я — третья ракетка мира, но мне далеко до уровня Надаля и Федерера

Немецкий теннисист Александр Зверев считает, что ему далеко до уровня швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.



«Надаль и Федерер – великие спортсмены. Они великолепно ведут себя за пределами корта, особенно это касается Роджера, который принимает участие в различных благотворительных мероприятиях. Впрочем, люди любят их за то, что они делают на корте. Я занимаю третье место в рейтинге ATP, но при этом очень далёк от уровня, на котором находятся Рафа и Роджер», — приводит слова Зверева Tennis World USA.



21-летний уроженец Гамбурга дошёл до полуфинала на «Мастерсе» в Риме, где встретится с хорватом Марином Чиличем. В настоящий момент победная серия Зверева насчитывает 12 матчей.

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.