Гоффен: надеюсь, что в 36 лет буду играть так, как это делает Федерер

Бельгийский теннисист Давид Гоффен отметил, что хотел бы обладать таким же спортивным долголетием, как и швейцарец Роджер Федерер.



«Надеюсь, что буду играть как можно дольше. Хотелось бы выступать в 36-летнем возрасте так, как это делает Роджер Федерер. По правде говоря, я не ожидал, что смогу так быстро оказаться в первой десятке мирового рейтинга. В детстве я мечтал о том, чтобы попасть в первую сотню», — сказал Гоффен в интервью New York Times.



На турнире в Риме Гоффен (9) дошёл до четвертьфинала, где уступил в трёх сетах немцу Александру Звереву (2).

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