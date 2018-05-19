Джокович: Надаль одержал заслуженную победу, он играл лучше в решающие отрезки

Сербский теннисист Новак Джокович (11) прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля (1) со счётом 6:7 (4:7), 3:6 в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Риме.



«Чувствовал себя так, словно играл дома. Турнир в Риме – один из моих любимых. Рафа заслуженно победил, он действовал лучше в решающие отрезки встречи. Не могу сказать, что между нами огромная пропасть и это приятная новость для меня. Победа на тай-брейке стала позитивным моментом для Надаля. Я доволен тем, как выступил на последних турнирах. Надеюсь, что смогу закрепить успех на «Ролан Гаррос», — цитирует Джоковича Ubitennis.



В решающем матче Надаль встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 4) – Александр Зверев (Германия, 2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.