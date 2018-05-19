Джокович: не считаю справедливым, что расписание составляют без ведома игроков

Сербский теннисист Новак Джокович (11) прокомментировал поражение от испанца Рафаэля Надаля со счётом 6:7 (4:7), 3:6 в полуфинале «Мастерса» в Риме.



«Не хочу, чтобы у вас сложилось ощущение, будто я хочу списать поражение на календарь, но это ненормальная ситуация. Мой вчерашний матч закончился поздно вечером, а сегодняшний – стартовал в первой половине дня. Конечно, это не могло не сказаться. Никто за всю карьеру никогда не приходил ко мне, чтобы уточнить детали расписания для поиска оптимального варианта. Не думаю, что это справедливо», — цитирует игрока Ubitennis.



Надаль вернётся на вершину мирового рейтинга, если станет победителем турнира в столице Италии. В финальном поединке он встретится с победителем матча Марин Чилич (Хорватия, 4) – Александр Зверев (Германия, 2).

Транзитом через Рим. Надаль может вернуть первое место, если завоюет титул Рафаэль Надаль может сместить Федерера с трона и приехать на «Ролан Гаррос» в качестве первой ракетки мира, если выиграет «Мастерс» в Риме.