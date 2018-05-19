Джокович сравнялся с Агасси и Настасе по числу участий в полуфиналах турниров

Сербский теннисист Новак Джокович, обыграв Кеи Нисикори на турнире в Риме в четвертьфинале, сравнялся с Андре Агасси и Илие Настасе по количеству выходов в полуфиналы турниров мирового тура ATP во времена Открытой эры.

Джокович уже в 136-й раз пробился в полуфинал, теперь он делит шестое место с Агасси и Настасе. Шестую строчку в этом рейтинге занимает Рафаэль Надаль, который 149 раз участвовал в полуфиналах турниров.

Первые три места в списке занимают Иван Лендл (189), Роджер Федерер (195) и Джимми Коннорс (240). В полуфинале турнира в Риме Джокович уступил Надалю.