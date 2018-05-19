Т. Надаль: получаю удовольствие от игры Федерера и Джоковича

Тони Надаль, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Рафаэля Надаля, сообщил, что получает удовольствие от просмотра игр ведущих теннисистов мира. В число наиболее ярких игроков Тони Надаль включил своего племянника, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Рафа сохраняет мотивацию, он знает, что его усилия вознаграждаются хорошими результатами. Как только не будет нужных результатов, он уйдёт.

Что касается меня, то мне нравится смотреть на игру Федерера. Он отлично бьёт по мячу, обладает огромным талантом. Мне нравится также смотреть на игру Джоковича. Когда у него всё получается, он кажется непобедимым.

Вообще, я получаю удовольствие от игры теннисистов, которые выкладываются на корте», — цитирует Т. Надаля EFE.